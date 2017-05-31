Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию

В Карелии 1 июня ожидаются снег, дожди и сильные порывы ветра.

Как сообщает ЕДДС со ссылкой на Гидрометцентр, 1 июня утром и днем в Карелии ожидается ухудшение погодных условий – усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15 м/с.

По северным районам снег и дождь, налипание мокрого снега.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.