СК завершил расследование экс-судьи Виталия Галкина о взятках

Карельский Следком завершил расследование уголовного дела экс-председателя контрольного комитета Карелии, бывшего судьи Виталия Галкина и его двоих подельников.

Об этом пишет сегодня деловая интернет-газета "Вести Карелии".

Самому Галкину (ранее, напомним, являвшемуся вначале судьей по административным делам Сланцевского городского суда Ленинградской области, затем – зампредседателя этого суда) вменяются в вину семь взяток в сумме от 15 до 70 тысяч рублей и один факт злоупотребления должностными полномочиями.

По версии следствия, мзду от коммерсантов он брал за ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также за незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

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