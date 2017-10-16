Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"

На съемках популярного вокального шоу "Голос", которое выходит на Первом канале, произошел скандал с участием одного из наставников – Димы Билана.

Как отмечает Cosmo, в новом сезоне телепроекта завершился этап слепых прослушиваний; наставники набрали команды, начинается борьба за победу. Однако в эфир вошли не все выступления участников кастинга.

Певица и актриса Сара Окс в интервью StarHit рассказала, что тоже хотела попасть на шоу. По словам девушки, ей дали песню, которая была обречена на провал.

"Когда пришла на прослушивание, ставку делала не на вокал, а на прикол и веселье. Сначала Юрий Аксюта, услышав в моем исполнении "Экспонат" группировки "Ленинград", попросил исполнить что-нибудь менее игровое, ну а дальше, когда я открыла рот, все забыли о песнях. Расспрашивали о жизни, мужчинах, карьере, шутили. Не буду лукавить: мне дали заведомо проигрышную песню", — поделилась Сара.

Впрочем, девушка согласилась исполнить песню "Бриллианты" группы "ВИА Гра".

"И вот, пройдя несколько непростых этапов перед слепыми прослушиваниями, я стояла на сцене. Пою — никто не поворачивается. Я уже понимала, что происходит, и просто начала петь для себя и зрителя. Вставляла в припев слова "Вася" и "Васенька". Если честно, я поиздевалась над ними так, как они надо мной. Уж не знаю, смогли ли они оценить мой номер по достоинству, но то, что Нагиев моментально проснулся, наставники были в шоке и хохотали от души, а зал просто взорвался, — это факт. Я не стала останавливаться и после того, как композиция закончилась и кресла членов жюри развернулись. Спела авторскую песню "Нимфомания", откровенно шутила на тему данного шоу", — поделилась Сара.

По данным издания, Дима Билан заметил, что она неудачно выбрала песню, но такие слова разозлили певицу, ведь наставникам известно, что песни выбирают не сами участники.

"Разумеется, я на эмоциях высказала все, что думаю. Спросила, как его вообще посадили в эти кресла рядом с таким мэтром, как Агутин, почему он берет бесталанных артистов, допускает тухляк да и сам поет не особо. Конечно, все были в шоке. Несмотря на это, Дима подошел к сцене, дал мне руку и помог спуститься. Было приятно, что даже после такого скандала многие работники и участники "Голоса" лично поблагодарили меня за честность и признались, что сами бы не осмелились сказать правду", — рассказала певица.

Сара Окс прославилась благодаря участию в реалити-шоу "Каникулы в Мексике" на MTV. Несколько лет назад также пробовала себя и на Первом канале — на шоу "Минута славы".