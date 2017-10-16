СКАНДАЛ: Уроки в медвежьегорской школе проходят в столовой из-за нехватки кабинетов

В Карелии ученики медвежьегорской школы из-за нехватки кабинетов вынуждены заниматься в коридорах и столовой.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница Медвежьегорска, которая рассказала, что в медвежьегорской средней общеобразовательной школе №1, где учатся 704 человека, для всех учащихся не хватает кабинетов.

"С этого учебного года профильные классы занимаются в рекреации, парты уже стоят, доска повешена", - сообщила жительница Медгоры.

По ее словам, острая нехватка учебных кабинетов ощущается не первый год.

"Дети вынуждены заниматься в столовой, она же актовый зал. Кабинеты по музыке, ИЗО, Моя Карелия - отсутствуют. Уроки по предметам алгебра и геометрия у 7-классников проходят в любом свободном неприспособленном кабинете, чаще всего в кабинетах младших классов, где дети ростом от 150 до 170 см вынуждены сидеть за партами первоклассников, упираясь коленками в столешницы. Ребята из 6 класса вынуждены "жить" на сцене за шторами, так как не имеют собственного классного кабинета".

В школе "Столице на Онего" подтвердили информацию, сообщив, что кабинетов действительно не хватает, и эту проблему возможно решить, если отремонтировать пристройку у школы.

"У нас есть пристройка, - рассказали сотрудники школы, - но там течет крыша, поэтому нам даже пришлось отключить ее от сигнализации. Если пристройку отремонтировать, то там можно проводить уроки, например, музыки. За финансовой помощью обращались неоднократно к главе медвежьегорской администрации, сначала к Карпенко, а теперь уже к Сергееву, но ничего не улучшается".

Жительница Медвежьегорска в своем обращении в редакцию отметила, что "никто из чиновников образования не хочет помогать: некоторые участливо побеседовали, на этом и остановились".