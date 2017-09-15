Сколько денег кандидаты потратили на выборы главы Карелии?

"Столица на Онего" изучила, сколько денег каждый из кандидатов на должность главы Карелии потратил на выборы и кто финансировал их кампании.

Как следует из официальных данных на 8 сентября, в избирательные фонды восьми кандидатов на должность главы Карелии (а это Артур Парфенчиков, Ирина Петеляева, Евгений Ульянов, Евгений Беседный, Елена Гнетова, Николай Тараканов, Ольга Ильюкова и Игорь Алпеев) поступило в общей сложности 58 млн 615 тысяч 447 рублей 29 копеек. Из этой суммы было израсходовано 52 млн 743 тысячи 118 рублей 40 копеек. Остаток на счетах составил 5 млн 872 тысяч 328 рублей 89 копеек.

Больше всего средств на избирательную кампанию удалось собрать Артуру Парфенчикову. Согласно закону "О выборах главы Республики Карелия", принятому Заксобранием 25 мая этого года, предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 30 миллионов рублей. На счету у Парфенчикова в какой-то момент скопился 31 миллион, и 1 миллион ему пришлось вернуть. Впрочем, его это вряд ли сильно расстроило, поскольку за два дня до голосования потратить он успел без малого 25 млн.

Спонсорами кандидата, который шел на губернаторские выборы при поддержке партии власти, выступила не только "Единая Россия", но и бизнес. Так, Прионежская сетевая компания пожертвовала Парфенчикову 5 млн 548 тысяч. Карельский ФПРСР (Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, имеет отношение к "Единой России") перечислил на избирательный счет Артура Олеговича 6 млн – это максимальная сумма, которую по закону может "подарить" кандидату юрлицо. Кроме того, Парфенчикова поддержало АО "ВАД" (занимается строительством и ремонтом дорог в Карелии, размер пожертвований – 3 млн 100 тысяч).

Добавим к этому, что Артуру Парфенчикову не пришлось тратить средства с избирательного счета на оплату СМИ, так как он присутствовал на телевидении, радио и в газетах в качестве действующего главы региона. Также ему не нужно было оплачивать поездки в районы для встреч с избирателями, так как он проводил все мероприятия в рамках своей деятельности на посту врио, то есть за это заплатил республиканский бюджет.

Избирательный фонд Ирины Петеляевой, согласно официальным данным, был вдвое меньше, чем у Артура Парфенчикова, но тоже достаточно большим.

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