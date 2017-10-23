Составлена карта проституции в Европе
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Чешский картограф Якуб Марьян обозначил на карте Европы места, где разрешена и запрещена проституция.
Он также отметил максимальное наказание за занятия продажным сексом и пояснил, кого оно ждет — работников индустрии или клиентов.
На карте, к примеру, видно, что в странах Восточной Европы карают только секс-работниц, не трогая клиентов.
Во многих странах, включая Великобританию (кроме Северной Ирландии), Испанию и Италию, проституция легализована, но не регулируется, а бордели все же противозаконны.
В других, например Австрии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Нидерландах, Швейцарии и Турции, древнейшая профессия разрешена и контролируется властями, пишет Лента.ру.
В государствах, обозначенных зеленым цветом, секс-работницы могут официально зарегистрироваться как самозанятые специалисты, а бордели функционируют как любой другой бизнес.
По словам Марьяна, строгий контроль над публичными домами в Турции и Греции вынуждает многих проституток трудиться нелегально.
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