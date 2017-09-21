Прошел координационный совет по реконструкции канализационных очистных сооружений

На координационном совете по реконструкции КОС обсуждали ход завершения ремонтно-строительных работ.

Проект реконструкции канализационных очистных сооружений начали реализовывать в 2016 году, в этом году реализация проекта подходит к концу. Представители Северной экологической финансовой корпорации NEFCO, Экологического партнерства северного измерения, Сибирского инвестиционного банка, министерства окружающей среды Финляндии, компании SWECO, АО "ПКС-Водоканала", Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии и Администрации петрозаводского городского округа рассмотрели предоставленные отчеты о ходе работ и задали интересующие их вопросы, касающиеся технической стороны процесса. Результатами работ все представители Обществ и Администрации остались довольны.

В свою очередь, главный управляющий директор АО "ПКС-Водоканал" Александр Владимирович Сафронов пригласил членов совета на официальное мероприятие, посвященное завершению ремонтно-строительных работ на КОС, которое состоится 27 сентября.