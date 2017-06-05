Сотрудник МВД Карелии совершил ДТП, в котором серьезно пострадала девушка

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении психолога МВД по Республике Карелия, обвиняемого в нарушении ПДД при управлении автомобилем, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщается на сайте судебной инстанции.

Согласно обвинению, сотрудник МВД 22 июня прошлого года, двигаясь на автомобиле Nissan Navara, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке ул.Сорокская-ул.Шотмана не уступил дорогу водителю автомобиля "УАЗ буханка", двигавшемуся по главной дороге.

Водитель автомобиля "УАЗ буханка", уклоняясь от возникшей опасности столкновения с автомобилем Nissan Navara, потерял управление, что привело к опрокидыванию его транспортного средства на бок.

В результате допущенных нарушений ПДД сотрудником полиции пассажирке "УАЗ 452" был причинен тяжкий вред здоровью.