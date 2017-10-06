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Новости. Криминал
09:43, 06 Октября 2017

Сотрудница почты в Петрозаводске попалась на краже пенсий

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Прокуратура Петрозаводска потребовала возбудить уголовное дело после хищений на почте, сообщает ведомство.

Прокуратура Петрозаводска изучила материалы доследственных проверок по заявлениям девяти клиентов и выяснила, что оператор связи одного из почтовых отделений Петрозаводска с февраля 2016 года по апрель 2017 года присвоила более 260 тысяч рублей, предназначавшихся для выплаты гражданам в качестве пенсионных пособий.

Она составляла фиктивные платежные поручения от имени якобы обратившихся в отделение граждан и подделывала подписи получателей в документах.

Вместе с тем, в возбуждении уголовных дел в отношении оператора связи по формальным основаниям было отказано.

Прокуратура города признала принятые решения незаконными и отменила их, направив материалы в следственное управление МВД.

В результате уголовное дело было возбуждено по ч3. Ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере).

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Комментарии

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xxxxxxx
2017-10-06 10:08:09
по Пряже ,гибели коров и зверьков , чо то не возбудилась прокуратура?
кир
2017-10-06 09:52:30
Почему отказавших в возбуждении уголовного дела уже не ведут на плаху?
Гость
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