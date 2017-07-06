Социальные объекты ОАО "Кондопога" перейдут в собственность республики

В Карелии в течение двух месяцев бассейн, Дворец искусств и Ледовый дворец будут переданы в муниципальную и республиканскую собственность

"Сейчас мы активно взаимодействуем с руководством предприятия по вопросу передачи социальных объектов – бассейна, Дворца искусств, Ледового дворца и других, принадлежащих ОАО «Кондопога», в муниципальную и республиканскую собственность. Все объекты будут переданы в ближайшие 2 месяца. Я надеюсь, что их содержание не будет затратным для бюджета, так как у нас есть планы по их развитию, мы должны научиться в полной мере использовать эти объекты в интересах жителей всей республики", - сообщил врио главы Карелии Артур Парфенчиков 5 июля на встрече с жителями Кондопожского района.

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