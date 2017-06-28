Новости. Общество
15:52, 28 Июня 2017

Совбез РФ: Включение трех районов Карелии в Арктическую зону придаст импульс их развитию

По теме

Из-за отмены роуминга домоседам придется платить за путешественников
28.06.17 16:31
Закрытым бассейном в Кондопоге займется комиссия депутатов и правительства Карелии
28.06.17 16:26
Движение по Студенческому переулку будет закрыто до 15 июля
28.06.17 14:45
Все новости
Загрузка...

Включение трех районов Карелии в Арктическую зону РФ позволит в перспективе ускорить их социально-экономическое развитие, считают в Совбезе России.

"Включение трех муниципальных районов Карелии в число территорий, составляющих Арктическую зону РФ, позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в них и повысить качество жизни на этих территориях, а после принятия Государственной программы развития Арктической зоны РФ - придать новый импульс их развитию", - заявил журналистам пресс-секретарь Совета безопасности РФ Евгений Аношин, пишет ТАСС.

Он отметил, что это решение принималось на основании предложения Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, которой руководит секретарь Совбеза Николай Патрушев. "В перспективе это позволит привлечь на развитие всех этих трех районов дополнительные средства регионального и федерального бюджетов, а значит - поспособствует повышению качества жизни населения и развитию значимых проектов в экономике", - подчеркнул представитель СБ РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о включении в число сухопутных территорий Арктической зоны РФ Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии.

Республика не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина Карелии относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на Арктической территории, ранее заявляли власти республики. Позже были подготовлены документы о включении в Арктическую зону Лоухского, Кемского и Беломорского районов.

Вопрос расширения Арктической зоны РФ должен учитывать множество факторов, в число которых входит экономическая, научная и социальная целесообразность принятия таких решений. Кроме того, Минэкономразвития разработало критерии отнесения территорий к Арктической зоне, которые в перспективе должны быть закреплены нормативно, отметила она.

Как рассказал ТАСС ранее глава администрации Кемского района республики, председатель ассоциация "Совет муниципальных образований Карелии" Юрий Разумейчик, включение трех районов республики в Арктическую зону позволит участвовать в арктических программах, а значит получить дополнительное финансирование на их развитие из федерального бюджета. Кроме того, территории станут более привлекательными для потенциальных инвесторов за счет преференций.

"Сейчас мы однозначно проигрываем с точки зрения доступности, более длительного отопительного сезона, проигрываем по трудовым ресурсам за счет северных коэффициентов и более длительного отпуска. Строительство инфраструктуры требует больших затрат из-за холодов", - уточнил Разумейчик.

Глава администрации Беломорского района Владимир Попов отметил, три района имеют во многом общие проблемы - плохие дороги, наличие большого количества ветхого аварийного жилья. При включении в Арктическую зону территория получит возможность участвовать в проектах по освоению Крайнего Севера. "Пока не прописаны контрактные мероприятия и источники финансирования, очень сложно о чем-то конкретном говорить", - отметил он.

Начальник отдела экономического развития администрации Лоухского района республики Инна Гончарова отметила, что "район очень богатый, но ему нужен толчок". Например, в поселке Чупа ранее был крупный горно-обогатительный комбинат по добыче слюды и пегматита, на нем работало более трех тыс. человек, а сейчас во всем поселке проживает всего две тыс. человек.

"Мы надеемся, что благодаря Арктической программе каким- то образом толчок промышленности произойдет, а значит появятся новые рабочие места, произойдет пополнение бюджета. Сейчас у нас нет крупных предприятий, которые дают доход в бюджет, и, соответственно, хромает и социальная сфера и все остальное", - отметила Гончарова.

По теме

Из-за отмены роуминга домоседам придется платить за путешественников
28.06.17 16:31
Закрытым бассейном в Кондопоге займется комиссия депутатов и правительства Карелии
28.06.17 16:26
Движение по Студенческому переулку будет закрыто до 15 июля
28.06.17 14:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии

Аналитика

27.06.2017 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 12
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2017 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 3
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Афиша

Сегодня в городе (13)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Антропоид
Чудо-Женщина
Гадкий я 3
детям
Летняя мастерская с Майей Савчук.
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»