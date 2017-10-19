09:27, 19 Октября 2017
Спад розничной торговли в Карелии почти прекратился
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Оборот розничной торговли в Карелии в 3 квартале 2017 года почти достиг уровня аналогичного периода прошлого года.
По данным Карелиястата, сокращение составило всего 0,2% - это лучший показатель с 2014 года.
В течение трех лет оборот розничной торговли сокращался катастрофическими темпами.
Подробнее о ситуации в розничной торговле читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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