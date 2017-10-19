Спад розничной торговли в Карелии почти прекратился

Оборот розничной торговли в Карелии в 3 квартале 2017 года почти достиг уровня аналогичного периода прошлого года.

По данным Карелиястата, сокращение составило всего 0,2% - это лучший показатель с 2014 года.

В течение трех лет оборот розничной торговли сокращался катастрофическими темпами.

Подробнее о ситуации в розничной торговле читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".