11:05, 19 Сентября 2017
Специалисты прогнозируют подъем заболеваемости ОРВИ в Карелии
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В сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.
"В сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной этиологии, прежде всего среди детского населения, который традиционно связан с формированием детских коллективов в детских дошкольных организациях и школах", - сказано в сообщении ведомства.
Уровень заболеваемости за прошедшую неделю оказался выше эпидпорога на 10%.
"При обследовании больных ОРВИ выделено 6 респираторных вирусов (риновирусы), вирусов гриппа не выделено", - отмечают эпидемиологи.
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