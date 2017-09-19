Специалисты прогнозируют подъем заболеваемости ОРВИ в Карелии

В сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.

"В сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной этиологии, прежде всего среди детского населения, который традиционно связан с формированием детских коллективов в детских дошкольных организациях и школах", - сказано в сообщении ведомства.

Уровень заболеваемости за прошедшую неделю оказался выше эпидпорога на 10%.

"При обследовании больных ОРВИ выделено 6 респираторных вирусов (риновирусы), вирусов гриппа не выделено", - отмечают эпидемиологи.