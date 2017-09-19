Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
11:05, 19 Сентября 2017

Специалисты прогнозируют подъем заболеваемости ОРВИ в Карелии

По теме

Администрация Петрозаводска продолжает освобождать городскую землю
19.09.17 14:21
В Карелии начался сбор средств на строительство часовни в память о трагедии на Сямозере
19.09.17 12:47
Преподаватель из США Майкл Браянт проведет бесплатные открытые уроки
19.09.17 12:45
Все новости
Загрузка...

В сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.

"В сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной этиологии, прежде всего среди детского населения, который традиционно связан с формированием детских коллективов в детских дошкольных организациях и школах", - сказано в сообщении ведомства.

Уровень заболеваемости за прошедшую неделю оказался выше эпидпорога на 10%.

"При обследовании больных ОРВИ выделено 6 респираторных вирусов (риновирусы), вирусов гриппа не выделено", - отмечают эпидемиологи.

По теме

Администрация Петрозаводска продолжает освобождать городскую землю
19.09.17 14:21
В Карелии начался сбор средств на строительство часовни в память о трагедии на Сямозере
19.09.17 12:47
Преподаватель из США Майкл Браянт проведет бесплатные открытые уроки
19.09.17 12:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2017-09-19 14:08:12
удивили! прям откровение! управление Роспотребнадзора! ПРОСТО. зайдите. в поликлинику. и посмотрите на количество пациентов....в декабре -январе увеличится количество снега....на 23 февраля - носков в квартирах, а на 8 марта, предположительно, цветов.... я - оракул, блин!
Петрович
2017-09-19 12:25:00
Тепло в дома запустите - меньше болеть будут.
sergo
2017-09-19 12:42:38
Петрович, если дать тепло, тогда прогнозы специалистов Роспотребнадзора не сбудутся, а этого допустить нельзя, т.к. местные чиновники ошибаться не могут.
Доктор Лень
2017-09-19 12:29:51
Петрович, тепло вряд ли, скорее алчные лапы в наши кошельки.
АК
2017-09-19 11:41:44
"связан с формированием детских коллективов"
А мы думали с холодом и сыростью в домах в отсутствие отопления.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту

Аналитика

18.09.2017 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 17
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

18.09.2017 15:47
Личное мнение
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 3
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 16
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (10)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Удача Логана
Про любовь. Только для взрослых
Твое имя
Малыш на драйве
Поет Сергей Плюснин
детям
Дозор джунглей
детям
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»