Средняя зарплата в Карелии приблизилась к 35 тысячам

Карелиястат обнародовал данные о размере средней заработной платы в республике за апрель 2017 года.

"Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель 2017г. составила 34787,8 рубля и увеличилась по сравнению с апрелем 2016г. на 6,2%. Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с апрелем 2016г. на 2,6%", - говорится в сообщении ведомства.