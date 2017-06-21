15:04, 21 Июня 2017
Средняя зарплата в Карелии приблизилась к 35 тысячам
По теме
Загрузка...
Карелиястат обнародовал данные о размере средней заработной платы в республике за апрель 2017 года.
"Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель 2017г. составила 34787,8 рубля и увеличилась по сравнению с апрелем 2016г. на 6,2%. Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с апрелем 2016г. на 2,6%", - говорится в сообщении ведомства.
По теме
Выбор читателей
15.06.2017, 19:10
16.06.2017, 13:44
14.06.2017, 14:56
16.06.2017, 12:37
19.06.2017, 19:10
20.06.2017, 13:07
Аналитика
Сегодня 14:42
Тема недели
В Карелии 19 июня произошло ЧП. Пятеро подростков выехали на лодке на Ладогу и перевернулись. Двое смогли добраться до берега, троих ищут спасатели.
19.06.2017 12:35
16.06.2017 13:44
13.06.2017 12:48
13.06.2017 10:40
Чтиво
Сегодня 12:47
Личное мнение
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
20.06.2017 12:08
19.06.2017 13:00
15.06.2017 12:00
Медиа
Новое
Сегодня 14:46
Опрос
Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?
Афиша
Сегодня в городе (16)
детям
Комментарии