Новости. Экономика
15:04, 21 Июня 2017

Средняя зарплата в Карелии приблизилась к 35 тысячам

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Карелиястат обнародовал данные о размере средней заработной платы в республике за апрель 2017 года.

"Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель 2017г. составила 34787,8 рубля и увеличилась по сравнению с апрелем 2016г. на 6,2%. Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с апрелем 2016г. на 2,6%", - говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии

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Герман
2017-06-21 15:41:02
Чем ближе к выбором будут еще ни так считать...все будет шоколадно.
Gull
2017-06-21 15:36:37
Да достали считать, счетоводы фиговы...СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО КАРЕЛИИ 12000-15000 тыс в месяц!!!
User
2017-06-21 15:21:07
Да карельцы богатеют просто не по дням, а по часам! Зацените сами.
Вчера - "В республике денежные доходы в среднем составили 24,5 тысячи рублей, сообщает Карелиястат. В апреле денежные доходы в среднем на душу населения составили 24514,5 рублей и по сравнению с апрелем 2016 года уменьшились на 5,6%"
А сегодня увеличение на 6,2% и средняя зарплата рванула вверх сразу на десятку тыр! Во как! Чурые статисты из Карелиястата не иначе как в СЗАГС математике учились.
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