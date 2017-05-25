СРОЧНО: Школьница выпала из окна 2 этажа в интернате в Петрозаводске

В Петрозаводске в интернате №23 для слабовидящих детей 10-летняя девочка выпала из окна 2 этажа.

Как стало известно "Столице на Онего", 22 мая в районе 16 часов 10-летняя воспитанница интерната №23 для слабовидящих детей ждала маму после окончания уроков и выпала из окна 2 этажа.

В ходе игры девочка залезла на подоконник и села, свесив ноги с окна 2 этажа.

Это заметил проходивший мимо мужчина, который предупредил ребенка, что она может упасть.

Девочка попыталась вернуться в помещение и не удержалась на подоконнике.

Стоявший внизу мужчина поймал ребенка, чем спас ей жизнь.

В результате падения 10-летняя школьница получила перелом пальца.

На месте происшествия работали сотрудники прокуратуры Петрозаводска, которые 22 мая внесли представление об устранении нарушений закона, также планируется привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Несмотря на то, что ребенок выпал из окна 22 мая, о произошедшем стало известно только 25 мая.