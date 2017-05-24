СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)

Стали известны личности злоумышленников, один из которых забаррикадировался в подвале жилого дома Петрозаводска, стрелял в полицейских и убил служебную собаку.

Напомним, утром 3 мая 35-летний житель Петрозаводска, вооруженный зарегистрированным ружьем, забаррикадировался в подвальном помещении жилого дома на улице Герцена.

Сначала он угрожал жильцам причинить вред их имуществу, а затем угрожал прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции и Росгвардии.

В подвал была запущена служебная собака, которую злоумышленник убил. После этого он выстрелил в сотрудников правоохранительных органов.

"В ходе проведенной спецоперации к подозреваемому были применены спецсредства и оружие, в результате с огнестрельными ранениями он был задержан и находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Как удалось выяснить "Столице на Онего", стрелка зовут Данил Анатольевич К. (на фото (августа 2016 года) в светлой кепке). Его приятель (на фото в темной кепке) Богдан Васильевич Б. ходил с луком и стрелами по городу. Когда его друг заперся в подвале, он находился неподалеку.

Соседи не раз просили полицию проверить подозрительных мужчин.

Приятели снимали квартиру на Кукковке, их поведение часто вводило в недоумение соседей. В частности, по словам очевидцев, Богдан часто заглядывает под камни на земле, проверяет нет ли там "прослушки", не преследуют ли его. В настоящее время он находится на свободе, продолжает гулять по городу. Вполне вероятно, что снова с оружием, хоть и зарегистрированным.

Следователи намерены установить причины неадекватного поведения Данила К. и проведут ему судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы дать оценку его действиям.

Предполагается, что после выписки из БСМП следователи будут ходатайствовать о его аресте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).