11:56, 29 Мая 2017
СРОЧНО: На трассе Карелии провалился асфальт
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В Пряжинском районе Карелии провалился асфальт на трассе "Сортавала", сообщает УГИБДД по Карелии.
В районе Кутчезеро на 434-м км автодороги А121 "Сортавала" произошел обвал проезжей части.
На данном участке проводятся восстановительные работы, движение частично ограничено, регулирование движения осуществляют наряды автоинспекторов. Водителям грузового и большегрузного автотранспорта следует искать иные пути объезда.
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