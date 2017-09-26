Сроки открытия понтонной переправы в Соломенное до сих пор неизвестны

Власти Петрозаводска пока не утвердили дату открытия временной понтонной переправы через Логмозеро.

Как пояснили в пресс-службе администрации карельской столице, во вторник на понтонной переправе, возведенной инженерными войсками Минобороны РФ, начнут устанавливать освещение и ограждения.

В среду в мэрии состоится межведомственное совещание, на котором будет решаться вопрос о сроках открытия переправы.

Ранее в ГИБДД Петрозаводска заявили, что открывать понтонную переправу без установленных ограждений, освещения и дорожных знаков небезопасно. В результате эксплуатация временного моста так и не началась. Ранее планировалось, что переправу откроют уже в понедельник 25 сентября.

Замглавы города Юлия Мизинкова отметила, что временный понтонный мост не выдерживает заморозков, поэтому власти Петрозаводска надеются, что подрядчик возведет новый мост в ноябре этого года.

Переправа не выдерживает заморозков, поэтому власти Петрозаводска надеются, что подрядчик возведет новый мост в ноябре этого года. По словам Мизинковой, все расходы на транспортировку и монтаж понтонной перепрвы взяло на себя министерство обороны.

"Всю ответственность за то, что происходит на мосту, будет нести Минобороны", -добавила Мизинкова.

В настоящее время по заказу администрации города на Онежском судостроительном заводе строится новый мост. Согласно утвержденному проекту, новый наплавной мост предусматривается в виде судна с длинной корпуса между носовым и кормовым перпендикулярами в 90,75 метра, шириной по ватерлинии - 7 метров, габаритной шириной – 7,8 метра, высотой бортов - 2,70 метра, осадкой около 0,5 метра. Разрешена его круглогодичная эксплуатация, в том числе в ледовых условиях.