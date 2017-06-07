Стало известно, когда и куда увезут кафе с набережной Петрозаводска

Мэрия объявила сроки демонтажа самовольно установленных кафе на Онежской набережной.

По информации городской администрации, с 8 по 16 июня в 10.00 начнется будет произведен демонтаж двух временных объектов общественного питания в районе Онежской набережной.

Павильоны будут вывезены в Муезерский район, в поселок Тикша.

С 8 июня по 23 июня – демонтаж павильона и металлического ограждения в районе дома № 51/1, по Лесному проспекту.

С 19 по 30 июня с 10.00 начнется демонтаж двух киосков в районе дома № 3 по переулку Хвойному.

Демонтированные объекты будут вывезены на Шуйское шоссе в Петрозаводске.

С 13 июня по 23 июня в 10.00 будет произведен демонтаж теплоконтейнера в районе дома № 38 по проспекту Ленина.

Контейнер вывезут в поселок Чална Прионежского района.