09:53, 16 Июня 2017
Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом на Шуйском шоссе
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В УГИБДД рассказала подробности столкновения мотоцикла и автомобиля в Петрозаводске
Вечером в 19.20 на Шуйском шоссе 19–летний водитель мотоцикла Yamaha, обгоняя автомобиль, врезался в ВАЗ-2110.
После столкновения мотоцикл отбросило на Volkswagen Transporter, ехавший навстречу.
Мотоциклист получил травмы, назначено амбулаторное лечение.
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