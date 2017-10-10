Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

В управлении охотничьего хозяйства Минсельхоза Карелии выясняют обстоятельства нападения медведя на человека в Прионежском районе.

Ранее соседи пострадавшего по дачному кооперативу рассказали "Столице на Онего", что в понедельник мужчина на участке в кооперативе "Лесовод" услышал, как залаяли собаки и увидел, что на участок зашел медведь. Он выстрелил в зверя из ружья. Медведь набросился на дачника. Соседи отвезли пострадавшего в больницу.

К настоящему времени пострадавшему оказана необходимая помощь в БМСП Петрозаводска.

Как пояснили "Столице на Онего" в Минсельхозе, им удалось связаться с дачником. По его словам, он собирал в лесу грибы, когда собака, бегавшая без поводка, залаяла на оказавшегося поблизости медведя. Мужчина оказался между зверем и домашним животным. Он утверждает, что отбивался от медведя руками.

В настоящее время специалисты ведомств выясняют все обстоятельства происшествия.