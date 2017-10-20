Стало известно, когда Алиханов выступит с последним словом

Судебный процесс по делу известного карельского политика и предпринимателя Девлета Алиханова близок к финалу – осталось последнее слово и приговор.

В Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по делу Девлета Алиханова. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.

Напомним, что Девлета Алиханова обвинили по ч.4 ст. 159 УК РФ в совершении мошеннических действий, в результате которых он якобы завладел муниципальным имуществом по заниженной стоимости. Вместе с тем, он не имеет никакого отношения к спорным объектам недвижимости, приватизация которых стала предметом судебного рассмотрения. А именно – Алиханов не выставлял "сберкассы" на аукцион, не участвовал в оценке и приобретении, то есть – не становился собственником. Сама сделка была проведена в соответствии с федеральным законодательством.

"Мы убеждены, что в действиях подсудимого отсутствуют такие элементы мошенничества как обман и злоупотребление доверием, отсутствуют вина, умысел и корыстная цель, отсутствуют факты незаконного приобретения права на чужое имущество и хищения чужого имущества, отсутствуют квалифицирующие признаки мошенничества в виде причинения ущерба в особо крупном размере. Все это как по отдельности, так и в совокупности, не позволяет квалифицировать вменяемые подсудимому действия как мошенничество", - заявила сторона защиты.

По мнению адвокатов, в суде было доказано, что в деле Алиханова нет ни состава, ни события преступления. И сам он не признает себя виновным. Что касается обвинения, то оно "основано на необъективной, односторонней оценке доказательств, подмене понятий и вольной трактовке действующего законодательства. При этом голословные предположения зачастую преподносятся стороной обвинения как доказанные факты".

После окончания прений судья Наталья Маненок определила дату, когда Девлету Алиханову дадут возможность выступить с последним словом. Это произойдет во вторник, 24 октября в 10 часов утра. Напомним, что заседание состоится в Петрозаводском городском суде в каб. 322.

После того, как Алиханов выступит с последним словом судья удалится для вынесения приговора.