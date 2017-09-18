11:06, 18 Сентября 2017
Стало известно, когда в Петрозаводске откроется ежегодная сельхозярмарка
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Традиционная сельскохозяйственная ярмарка откроется в Петрозаводске 3 октября, сообщила журналистам глава города Ирина Мирошник.
Градоначальница также отметила, что ярмарка будет работать на улице Инженерной в течение 10 дней.
"Всю необходимую работу комитет экономики проводит. Поэтому рассчитываем, что ярмарка будет традиционно привлекательной и полезной петрозаводчанам", - сказала Ирина Мирошник.
Глава города сказала, что собирается посетить ярмарку:
"Я на ярмарке в прошлом году была дважды и приобретала сало, карельские соленья и яблоки. В этом году тоже планирую ее посетить".
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