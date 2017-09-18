Стало известно, когда в Петрозаводске откроется ежегодная сельхозярмарка

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка откроется в Петрозаводске 3 октября, сообщила журналистам глава города Ирина Мирошник.

Градоначальница также отметила, что ярмарка будет работать на улице Инженерной в течение 10 дней.

"Всю необходимую работу комитет экономики проводит. Поэтому рассчитываем, что ярмарка будет традиционно привлекательной и полезной петрозаводчанам", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города сказала, что собирается посетить ярмарку:

"Я на ярмарке в прошлом году была дважды и приобретала сало, карельские соленья и яблоки. В этом году тоже планирую ее посетить".