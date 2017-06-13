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13:23, 13 Июня 2017

Стало известно, когда закончится дождь в Карелии

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Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда прекратится дождь.

В Карелии с 11 июня опять началась дождливая погода. "Столица на Онего" обратилась в карельский Гидрометцентр, чтобы узнать, как надолго к нам пришли дожди.

"Дождь будет идти сегодня, 13 июня, и в ночь на среду 14 июня", - сообщила Елена Ишкина, ведущий специалист карельского Гидрометцентра.

Также, по словам синоптиков, дождливая погода сохранится 14 июня, но только в юго-восточных районах Карелии.

"Среда 14 июня в Карелии еще будет прохладной, - пояснила Ишкина, - в основном из-за ветра, который будет составлять 15-17 м/с. Дневная температура составит 10-15 градусов, ночью похолодает до +5, по северным районам ожидаются заморозки до -1".

В последующие дни, по информации карельского Гидрометцентра, в республике начнет теплеть, и уже в четверг 15 июня днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, в пятницу – до +22.

"Выходные обещают быть теплыми, - заверила Елена Ишкина, - а вот в понедельник 19 июня в Карелии вновь станет прохладно".

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