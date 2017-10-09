Стало известно, когда закроется строительный гипермаркет в Петрозаводске

В конце октября в столице Карелии закроется крупный строительный гипермаркет "Коди".

"Гипермаркет "Коди" в городе Петрозаводске закрывается. Ликвидация товара уже стартовала", - сообщается в паблике гипермаркета.

Из распространенных по почтовым ящикам листовок следует, что "Коди"на Путейской закроется 23 октября.

"Коди" работает на рынке Карелии с 2005 года. В переводе с карельского слово "Коди" значит "дом".