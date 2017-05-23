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19:40, 23 Мая 2017

Старение населения сочли угрозой для экономики России

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Риски для кредитоспособности России возрастают из-за стареющего населения и растущей нагрузки на пенсионную систему.

Об этом во вторник, 23 мая, заявил старший директор направления "Суверенные рейтинги" Standard & Poor’s Фрэнк Гилл, сообщает Rambler News Service.

"Мы видим, что Бразилия, Россия, Аргентина и Украина — это те страны, которые особенно чувствительны к этому параметру с учетом демографической ситуации", — сказал он. Эти государства уже имеют значительный и постоянно растущий процент престарелого населения, пояснил Гилл.

Данный фактор важен и для стран с развитой экономикой, таких как Испания и Германия, отметил представитель S&P.

5 мая глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек.

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

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