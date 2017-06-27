Статистики зафиксировали снижение рождаемости в Карелии

В период с января по май 2017 года в нашей республике родилось 2660 человек, свидетельствуют данные Карелиястата.

Это меньше чем год назад: в первые пять месяцев 2016 года в Карелии, по информации ведомства, родилось 3063 человека. Таким образом, рождаемость упала за год на 13%.

Смертность в республике также снизилась, но ненамного: 3909 умерших в этом году против 3935 в прошлом.

Статистики зафиксировали небольшое увеличение числа смертей от новообразований: 636 случаев в 2017 году (628 – в 2016 г.). Зато в этом году не регистрировались смерти из-за гриппа (в 2016 году – 4 случая).

Снизилось число самоубийств (31 случай в 2017 году против 42 в 2016-м) и отравлений алкоголем (1 случай в 2017 году против 4 в 2016-м).