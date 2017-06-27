Новости. Общество
12:54, 27 Июня 2017

Статистики зафиксировали снижение рождаемости в Карелии

По теме

В Петрозаводске сожгли 40 роз
27.06.17 13:38
Посетителей попросили не удивляться странным воплям на Валааме
27.06.17 13:04
В Карелии за неделю клещи покусали 549 человек
27.06.17 12:19
Все новости
Загрузка...

В период с января по май 2017 года в нашей республике родилось 2660 человек, свидетельствуют данные Карелиястата.

Это меньше чем год назад: в первые пять месяцев 2016 года в Карелии, по информации ведомства, родилось 3063 человека. Таким образом, рождаемость упала за год на 13%.

Смертность в республике также снизилась, но ненамного: 3909 умерших в этом году против 3935 в прошлом.

Статистики зафиксировали небольшое увеличение числа смертей от новообразований:  636 случаев в 2017 году (628 – в 2016 г.). Зато в этом году не регистрировались смерти из-за гриппа (в 2016 году – 4 случая).

Снизилось число самоубийств (31 случай в 2017 году против 42 в 2016-м) и отравлений алкоголем (1 случай в 2017 году против 4 в 2016-м).

По теме

В Петрозаводске сожгли 40 роз
27.06.17 13:38
Посетителей попросили не удивляться странным воплям на Валааме
27.06.17 13:04
В Карелии за неделю клещи покусали 549 человек
27.06.17 12:19
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
26.06.2017, 16:38
Водолазы завершили поиски пропавших на Ладоге подростков

Аналитика

Сегодня 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
Сегодня 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 11
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 1
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
26.06.2017 14:23
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
23.06.2017 09:22
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Афиша

Сегодня в городе (12)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Антропоид
Чудо-Женщина
Выгодный обмен
Весь этот мир
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»