12:54, 27 Июня 2017
Статистики зафиксировали снижение рождаемости в Карелии
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В период с января по май 2017 года в нашей республике родилось 2660 человек, свидетельствуют данные Карелиястата.
Это меньше чем год назад: в первые пять месяцев 2016 года в Карелии, по информации ведомства, родилось 3063 человека. Таким образом, рождаемость упала за год на 13%.
Смертность в республике также снизилась, но ненамного: 3909 умерших в этом году против 3935 в прошлом.
Статистики зафиксировали небольшое увеличение числа смертей от новообразований: 636 случаев в 2017 году (628 – в 2016 г.). Зато в этом году не регистрировались смерти из-за гриппа (в 2016 году – 4 случая).
Снизилось число самоубийств (31 случай в 2017 году против 42 в 2016-м) и отравлений алкоголем (1 случай в 2017 году против 4 в 2016-м).
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