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16:58, 08 Июня 2017

Стоит ли доверять инвестиционным компаниям?

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У вас есть определенные накопления, и вы желаете их приумножить?

Разумеется, возможностей для этого сегодня существует много. Одним из таких вариантов является биржевая торговля, с помощью которой люди зарабатывают миллиарды долларов. Однако для того чтобы добиться успеха, нужно много учиться и готовиться психологически. Часто освоение Форекс для начинающих трейдеров является непосильной задачей. Как быть в таком случае? Довериться инвестиционной компании? А можно ли ей доверять?

Что такое инвестиционная компания?

Фактически инвестиционная компания представляет собой самый обыкновенный финансово-кредитный институт. Принцип их работы элементарен: выпуск акций и привлечение финансовых вливаний со стороны вкладчиков. Их преимущество заключается в том, что, зачастую, отсутствует нижняя или верхняя планка инвестиционных вложений. Таким образом, вы можете инвестировать даже 100 долларов и получать с них доход.

Разумеется, ничего в мире не бывает бесплатным, и организации подобного рода также не являются благотворительными. Однако оплата услуг происходит непосредственно с инвестиционного счета вкладчика. Таким образом, специалисты развивают ваш счет, торгуя на Форекс, и берут оттуда комиссию. Стандартно, она составляет 2% от пользовательского депозита.

Доверять или нет?

Доверить свои средства инвестиционной компании можно. Она станет отличным решением в случае, если вы не хотите самостоятельно торговать на рынке, отслеживать сигналы для форекс, переживать за правильность действий на рынке и т.д.

Однако не следует вкладываться в первое попавшееся предложение. Мошенников очень много и необходимо выбрать правильную инвестиционную компанию, которая работает в интересах клиента. При выборе ориентируйтесь на следующие факторы:

- наличие лицензии ФСФР, которая выдается далеко не каждой инвестиционной компании, и получить ее очень трудно
- репутация инвестиционной компании, которая должна быть абсолютно безупречной
- уровень комиссии, ведь если организация хочет за свои услуги 10% от вашего дохода, нужно подумать о целесообразности сотрудничества.

Поэтому перед началом сотрудничества обязательно нужно проверить организацию. Если она соответствует всем критериям надежности и комфортности работы, можно смело доверить ей свои деньги. Если у вас есть кто-то из знакомых, кто может подсказать проверенную организацию, воспользуйтесь советом.

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