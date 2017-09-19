Суд наказал жителя Карелии за оскорбление землячки в популярном паблике в "ВКонтакте"

В Костомукше суд оштрафовал 40-летнего местного жителя, который публично оскорбил участницу дискуссии в социальных сетях.

По данным карельской прокуратуры, инцидент произошел в августе.

"40-летний местный житель в ходе обсуждения местных новостей на странице "Беседка в Костомукше Товарная" социальной сети "ВКонтакте" высказал в адрес участницы дискуссии, отстаивавшей противоположную точку зрения, нецензурные оскорбления. Комментарии были доступны широкому кругу лиц", - отметили в ведомстве.

В отношении правонарушителя прокуратура возбудила административное производство по ч.2 ст.5.61 КоАП РФ ("Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, содержащееся в публичном выступлении").

"Мировой судья судебного участка №1 г. Костомукши согласился с выводами прокурора и назначил виновному административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Постановление суда пока не вступило в силу.