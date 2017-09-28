Суд не ужесточил наказание жителю Петрозаводска, выбившему женщине зубы центре города

Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор мужчине, который избил женщин на парковке в центре города, обезобразив их лица.

Ранее суд первой инстанции приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно. Также нападавший обязан выплатить компенсацию одной пострадавшей в размере 20 тысяч рублей, другой – в размере 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел утром 15 декабря 2016 года, когда две молодые женщины вышли из магазина в здании на улице Красной и пошли через парковку в сторону остановки на улице Антикайнена. В какой-то момент из иномарки, которая въехала на стоянку, вышел незнакомый мужчина и начал избивать женщин.

Потерпевшие решили оспорить решение Петрозаводского городского суда в апелляционном порядке.

"Суд первой инстанции вынес довольно мягкое наказание, которое не удовлетворило потерпевших, учитывая, что (осужденный) не признал свою вину, не возместил ни копейки причиненного вреда, не принес достойных извинений, сваливая вину на девушек, якобы ударивших его автомобиль", - сообщает сторона потерпевших.

Коллегия по уголовным делам оставила решение первой инстанции без изменений.