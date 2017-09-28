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Новости. Общество
11:59, 28 Сентября 2017

Суд не ужесточил наказание жителю Петрозаводска, выбившему женщине зубы центре города

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Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор мужчине, который избил женщин на парковке в центре города, обезобразив их лица.

Ранее суд первой инстанции приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно. Также нападавший обязан выплатить компенсацию одной пострадавшей в размере 20 тысяч рублей, другой – в размере 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел утром 15 декабря 2016 года, когда две молодые женщины вышли из магазина в здании на улице Красной и пошли через парковку в сторону остановки на улице Антикайнена. В какой-то момент из иномарки, которая въехала на стоянку, вышел незнакомый мужчина и начал избивать женщин.

Потерпевшие решили оспорить решение Петрозаводского городского суда в апелляционном порядке.

"Суд первой инстанции вынес довольно мягкое наказание, которое не удовлетворило потерпевших, учитывая, что (осужденный) не признал свою вину, не возместил ни копейки причиненного вреда, не принес достойных извинений, сваливая вину на девушек, якобы ударивших его автомобиль", - сообщает сторона потерпевших.

Коллегия по уголовным делам оставила решение первой инстанции без изменений.

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Комментарии

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Хаос
2017-09-28 13:13:41
Может быть кто нибудь напишет что это за человек, данные есть ?
Все очень странно, автомашина стояла на въезде на парковку, как только женщины вышли из магазина и пошли по территории парковки автомашина резко тронулась, такое ощущение, что водитель хотел спровоцировать ДТП, женщины успели отклонится, не было ударов, каких либо жестов, женщины спокойно пошли дальше, но водила догнал их и нанес им удары. Все странно. И все таки хочется на него посмотреть.
Ded
2017-09-28 12:44:50
Безусловно, я не знаком с материалами дела, но складывается впечатление, что здесь что-то нечисто. Судейским, понятно, все равно, но приговоры, выглядящие как осмеяние справедливости, наносят непоправимый ущерб государству.
Поляков Андрей
2017-09-28 12:43:53
ладно женщин защищать. я поднял статистику: с каждым годом женщин в Карелии все больше, а мужчин все меньше, разница в продолжительности жизни только увеличивается. Пора защищать мужчин пока они у вас в Карелии есть!
кир
2017-09-28 12:37:47
Холоп чьих будет?
Гость
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