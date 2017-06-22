Суд отправил заключенного из Карелии в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга

Осужденный, напавший на сотрудников исправительной колонии №7, отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в УФСИН Карелии.

"Осужденный Габзаев подозревается в том, что 20 и 26 декабря 2016 года он, отбывая дисциплинарное взыскание в штрафном изоляторе, отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, кроме того, нанес им телесные повреждения", - пишет пресс-служба УФСИН.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении осужденного по факту совершения им преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ, заместитель руководителя следственного отдела Сегежи было вынес ходатайство о помещении подозреваемого в психиатрический стационар, для определения его психического состояния.

Решением Сегежского городского суда Республики Карелия данное ходатайство было удовлетворено, осужденный будет направлен в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга для производства в отношении него судебной стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

В УФСИН отмечают, что по завершении комплексной психолого-психиатрической экспертизы осужденный Габзаев будет этапирован для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение Карелии.