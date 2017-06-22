Новости. Криминал
07:30, 22 Июня 2017

Суд отправил заключенного из Карелии в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга

По теме

Мужчина, убивший человека на петрозаводском кладбище, получил девять лет
21.06.17 17:20
В Петрозаводске суд вынес приговор женщине, задушившей знакомую подушкой
21.06.17 12:44
В Петрозаводске задержали мужчину с подозрительным порошком
20.06.17 18:00
Все новости
Загрузка...

Осужденный, напавший на сотрудников исправительной колонии №7, отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в УФСИН Карелии.

"Осужденный Габзаев подозревается в том, что 20 и 26 декабря 2016 года он, отбывая дисциплинарное взыскание в штрафном изоляторе, отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, кроме того, нанес им телесные повреждения", - пишет пресс-служба УФСИН.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении осужденного по факту совершения им преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ, заместитель руководителя следственного отдела Сегежи было вынес ходатайство о помещении подозреваемого в психиатрический стационар, для определения его психического состояния.

Решением Сегежского городского суда Республики Карелия данное ходатайство было удовлетворено, осужденный будет направлен в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга для производства в отношении него судебной стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

В УФСИН отмечают, что по завершении комплексной психолого-психиатрической экспертизы осужденный Габзаев будет этапирован для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение Карелии.

По теме

Мужчина, убивший человека на петрозаводском кладбище, получил девять лет
21.06.17 17:20
В Петрозаводске суд вынес приговор женщине, задушившей знакомую подушкой
21.06.17 12:44
В Петрозаводске задержали мужчину с подозрительным порошком
20.06.17 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге

Аналитика

21.06.2017 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 4
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 3
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2017 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 16
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»