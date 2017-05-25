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14:42, 25 Мая 2017

Суд взыскал с Кучина более полумиллиона рублей за разбитую в смертельном ДТП Audi Q7

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Петрозаводский городской суд взыскал с бывшего функционера "Единой России" Сергея Кучина 665 тысяч рублей за разбитую Audi Q7, на которой он совершил смертельное ДТП в декабре 2013 года.

Соответствующее решение приняла в четверг судья Наталья Чернобай, после рассмотрения гражданского дела по иску Михаила Ландграфа, который он предъявил к Сергею Кучину, чтобы взыскать деньги за разбитый в ДТП Audi Q7. Согласно материалам дела, Ландграф требует с приятеля, который сейчас отбывает наказание в колонии-поселении, порядка 990 тысяч рублей.

"Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ландграфа Михаила к Кучину Сергею о возмещении ущерба решил иск удовлетворить частично. Взыскать с Кучина в пользу ландграфа ущерб в размере 665 тысяч рублей, судебные расходы в размере 1,3 тысячи рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 9,8 тысячи рублей", - огласила решение Чернобай.

Как ранее сообщалось, разбитую Audi Q7 Ландграф продал еще в 2015 году – за 100 тысяч рублей.

"Мы не согласны с заявленными исковыми требованиями. Обстоятельства причинения ущерба имущества, принадлежащего истцу, были исследованы. Мы полагаем, что в его действиях наличествует состав административного правонарушения, что свидетельствует о неправомерности его действий в период, соответствующего времени причинения вреда его транспортному средству… Кроме того, предполагаем возможным учесть имущественное положение ответчика", - сказал защитник Кучина Владимир Реттиев.

Сам Кучин в суде отметил, что в ИК-9, где он отбывает наказание, она зарабатывает около 5 тысяч рублей, из них 700 рублей выплачивает семье погибшего. Значительная часть денег также уходит на оплату услуг в колонии-поселении.

"Я бы хотел отметить, что досадно слышать Михаила, который считает, что совершенно непричастен к случившемуся и ссылается на свое бессознательное состояние. Хотя и вы (суд – "Столица на Онего"), и я знаем, что в момент всего происходящего Михаил был в сознании. Мало того, не только был в сознании, но и активно участвовал. Поэтому прошу все-таки учесть то, что Михаил был абсолютно полноправным участником аварии, приведшей к повреждению и крушению его машины и прочим крайне негативным последствиям", - сказал в суде Кучин.

"Хотел бы добавить, что за рулем сидел один человек, а не два человека. Я не считаю, что что-то такое там было – в плане того, что кто-то кого-то заставлял", - парировал Ландграф.

Напомним, ночью 13 декабря 2013 года на улице Варкауса перевернулся автомобиль Audi Q7. В иномарке находились трое молодых людей: Сергей Кучин, Михаил Ландграф и Дмитрий Котовский. Последний в результате аварии погиб.

Следователи пришли к выводу, что за рулем был Сергей Кучин, который в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В 2015 году суд приговорил Кучина к четырем годам колонии-поселения и постановил выплатить семье погибшего 950 тысяч рублей.

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