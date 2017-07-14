Супершкола и многое другое в "оазисе социализма"

Депутат парламента Карелии от КПРФ Евгений Ульянов побывал в особенном совхозе, руководство которого не просто считает деньги, но и думает о завтрашнем дне своих сотрудников.

Новая школа обошлась совхозу имени Ленина, расположенному на окраине Москвы, в полтора миллиарда рублей, строили ее два с половиной года – потому что тщательно подбирали стройматериалы и заботились о мельчайших деталях. По проекту школа рассчитана на 550 учеников, но позволит принимать больше детей, ее площадь - 18 тысяч квадратных метров. Она представляет собой микст из новейших европейских технологий. Стекло, камень, современные материалы, много воздуха и прекрасное оборудование – в такой среде детям будет очень комфортно. Здание состоит из двух секций – для младших классов и для среднего и старшего звена.

В кабинетах - стеклянные стены и отличное оснащение, школу с инженерным направлением создавали, изучив финский и английский опыт. Все необходимое для уроков физики помещается в специальных ящиках столов, отмеченных специальными табличками: "механика", "электродинамика", "оптика". Поражают рабочие места в кабинетах химии, лингафонные кабинеты иностранных языков (а изучать здесь будут английский, французский и китайский), есть даже Театр иностранного языка.

Отдельная история – кабинеты технологии. Для мальчиков обустроены слесарная и столярная мастерские. Девочки будут трудиться на новейших швейных машинках, а изделия демонстрировать на манекенах в отдельном зале. Ну, а для уроков кулинарии оборудована кухня с удобной мебелью и стеклокерамическими плитами – мечта любой хозяйки.

Есть лаборатории для создания роботов и моделей ракет, которые запускают на специально оборудованной за школой площадке.

Разумеется, спортивный зал тоже сделан в соответствии с современными технологиями. В холле можно увидеть впечатляющих размеров скалодром. Есть большой зрительный зал, который, наверное, можно назвать концертным, а рядом с ним – студии видео- и звукозаписи – аналогичные есть в Москве только в двух местах.

В коридорах установлены мини-кухни, где школьники смогут перекусить и попить чаю. Впрочем, конечно же, предусмотрена и большая столовая с современным пищеблоком. Кстати, дети в школе питаются бесплатно, это тоже социальная программа предприятия.

Как же можно построить социализм в отдельно взятом поселке, городе или регионе?

Подробности – в нашем материале.