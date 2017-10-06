Свадьба звезды "Пусть говорят" закончилась мордобоем

"Комсомолка" рассказала о свадебном банкете Шурыгиной.

Свадьба звезды шоу звезды шоу "Пусть говорят" Дианы Шурыгиной и ее избранника? оператора Первого канала Андрея Шлягина отгремела 5 октября в ресторане в районе Южное Бутово. Cредний чек в этом кафе - около тысячи рублей на человека, рассказывает kp.ru.

С 29-летним телеоператором 18-летняя Шурыгина познакомилась на съемках.

Парочка встречалась всего три месяца, а потом Шлягин сделал любимой предложение руки и сердца.

На торжество в ресторан Диана позвала и своего хорошего знакомого, известного сексолога, психолога и телеведущего Павла Ракова, тренинг которого, как уже писала "КП" Шурыгина посетила накануне свадьбы. Мол, с помощью Ракова она научилась грамотно общаться с мужчинами, поэтому и получила так быстро предложение стать женой. По словам гостей торжества, сексолог настолько сдружился с Шурыгиной, что выбрал нижнее белье для первой брачной ночи Дианы. Как говорит сам Раков, изящное нижнее белье в первую брачную ночь (и не только в первую) - залог крепкой семьи и счастливых отношений. Дескать, и Диану он всегда этому учит.

Получив подарки от гостей, Шурыгина вместе со своим мужем устроила жаркие танцы под песни группы "На-На", музыканты которой приехали поздравить ее с торжеством.

- Четверо парней для тебя пели! Тебе понравилось? - спросил у Шурыгиной солист группы "На –На" Вячеслав Жеребкин. А потом "на бис" ребята еще спели и свою нетленку "Фаину" со словами, что посвящают ее невесте, хотя эта песня появилась задолго до рождения Дианы.

Редкая свадьба обходится без драки. Вот и торжество Шурыгиной закончилось мордобоем.

В ресторан в разгар банкета заявился блогер Дмитрий Торин, из-за преследований которого Шурыгиной недавно пришлось уволиться из торгового центра, где она работала бариста. Напомним: мужчина тогда атаковал звезду телешоу с требованием сделать с ним незамедлительное селфи. Плюс ко всему Торин оскандалился и на недавней церемонии вручения премии МУЗ-ТВ, поцеловав певицу Ани Лорак в ягодицы. Охрана еле оттащила наглеца от прелестей звезды.

Со свадьбы Шурыгиной блогера тоже вывела охрана. Торин заявился на банкет и, воспользовавшись моментом, когда жених Шурыгиной вышел из зала, закружил невесту в танце. Потом мужчина достал странный пакет с трехлитровой банкой и 8 гвоздиками, попытавшись вручить этот нелепый презент Диане. Охрана по просьбе Шурыгиной вывела Торина из банкетного зала. Уже на выходе из ресторана блогера настиг жених и под вопли невесты "Андрей, не надо!", от души врезал обидчику благоверной.

Но на этом приключения пары не закончились. К банкетному залу подъехали антифанаты Шурыгиной, которые попытались испортить торжество оскорбляющими невесту выкриками.

Кстати, Диана Шурыгина вышла замуж в платье за 75 тысяч рублей. Накануне свадьбы Шурыгина устроила девичник в спа-салоне, а потом отправилась ночевать в гостиницу. С утра к ней приехали визажист, парикмахер и мама, чтобы помочь собраться в загс.