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09:38, 26 Июня 2017

Светлана Жолнерчик: "Надо сделать все для того, чтобы дисциплинировать потребителя электроэнергии"

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Главный советник ПАО "Россети" провела в Карелии совещание по вопросу снижения потерь электроэнергии.

Совещание в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети"), которое состоялось 22 июня под руководством Главного советника ПАО "Россети" Светланы Жолнерчик, было посвящено повышению эффективности работы с потерями электроэнергии.

Центральной темой обсуждения стало применение в работе Стандарта управления потерями электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО "Россети". В частности, рассмотрены методы повышения эффективности борьбы с потерями: рейдовая работа, усиление информационного влияния на потребителей для профилактики безучетного и бездоговорного потребления, материальное стимулирование специалистов служб по учету электроэнергии.

На совещании рассмотрены показатели работы по снижению потерь электрической энергии в производственных отделениях "Карелэнерго". По ряду районов электрических сетей (РЭС) отмечена положительная динамика выявления потерь по сравнению с результатами прошлого года. Как пояснил заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала "Карелэнерго" Алексей Селютин, это результат планомерной и организованной работы специалистов, грамотной постановки задач руководителями служб по учету электроэнергии.

Вместе с тем, есть районы, в которых плановые показатели не выполнены. Во многом это объясняется аномально холодными погодными условиями в апреле-мае текущего года. Но в то же время значительное негативное влияние на уровень потерь электроэнергии и надежность электроснабжения оказывают действия недобросовестных потребителей, направленные на хищение электроэнергии. Для выявления и привлечения к ответственности таких потребителей "Карелэнерго" продолжит планомерное усиление работы по выявлению и исключению случаев неучтенного потребления электроэнергии.

- Наша главная задача – постоянно работать с потребителями электроэнергии. Надо сделать все для того, чтобы дисциплинировать потребителя, - подчеркнула Светлана Жолнерчик.

Участники совещания обменялись мнениями о необходимости участия в рейдах для выявления бездоговорного и безучетного энергопотребления не только специалистам, но и руководителям служб по учету электроэнергии. Начальники РЭСов также должны понимать свою ответственность за потери электроэнергии, считает главный советник ПАО "Россети".

Отдельное внимание было уделено обсуждению итогов соревнований профессионального мастерства среди служб по учету электроэнергии филиалов МРСК Северо-Запада, которые состоялись в Ленинградской области в мае этого года. Светлана Жолнерчик похвалила команду "Карелэнерго", которую представляли специалисты Беломорского РЭС: "Они молодцы! Гордились тем, что заняли призовое место. Такие соревнования нужно проводить – они позволяют специалистам почувствовать свою значимость. Это полезный опыт и возможность повысить свою квалификацию".

В завершение совещания была озвучена идея привлекать к работе по снятию показаний счетчиков студентов вузов и колледжей, получающих профильное образование, на время их учебной практики в "Карелэнерго".

Отметим, что МРСК Северо-Запада проводит активную работу по снижению потерь электроэнергии и противодействию незаконному энергопотреблению во всех регионах ответственности. В компании принята долгосрочная программа снижения потерь электроэнергии на период 2017-2021 гг. За 5 лет планируется сократить потери на 427 млн кВт•ч или 1,15 млрд руб.

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Комментарии

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Горожанин
2017-06-26 10:09:19
Давайте называть вещи своими именами. Здесь речь не о потерях электроэнергии, а о потерях доходов сетевых компаний, электроэнергию даже не производящих. Электроэнергия - она всегда работу совершает, не теряется бесследно!
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