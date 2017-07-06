Техническими средствами подсчета голосов оборудуют более 80 участков в Петрозаводске

На выборах главы Карелии 10 сентября 2017 года комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) установят на 86 избирательных участках Петрозаводска.

На заседании ЦИК Карелии, которое состоялось 4 июля, избирательная комиссия постановила использовать при голосовании на выборах главы Карелии 10 сентября технические средства подсчета голосов – КОИБы. Был определен перечень избирательных участков, где они будут установлены. В общей сложности КОИБами оборудуют 86 участков карельской столицы.

Кроме того, на заседании была утверждена Инструкция по составлению, уточнению и использованию списков избирателей. Согласно этому документу, человек может быть включен в список избирателей только на одном участке. Если в день голосования он будет находиться в другом населенном пункте Карелии, то его могут включить в список избирателей по месту пребывания. Для этого избирателю необходимо написать заявление, взять паспорт и прийти с этими документами либо в избирательную комиссию.

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