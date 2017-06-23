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13:31, 23 Июня 2017

Tele2 договорилась с Apple

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Tele2 и компания Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство компаний позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети Tele2.

Партнерство обеспечит быстрое внедрение новых сервисов на базе iOS и поддержку их корректной работы в сети Tele2 на смартфонах iPhone. Обновление операционной системы и приложений позволит существенно улучшить качество услуг Tele2, в том числе скорость передачи данных на устройствах Apple.

Партнерство компаний не ограничивается технической поддержкой: соглашение также подразумевает проведение совместных маркетинговых акций. Программы будут направлены на продвижение новых сервисов Tele2 и устройств Apple среди действующих и потенциальных абонентов оператора.

По итогам I квартала доля устройств iPhone среди смартфонов, зарегистрированных в сети Tele2, составила почти 10%.

В прошлом году iPhone 5S стал самым популярным смартфоном в сети оператора в Северо-Западном регионе, а модель iPhone 4S заняла первое место по популярности в Карелии.

"Tele2 активно развивает партнерские отношения с производителями абонентского оборудования. Договоренности с мировым лидером по производству абонентских устройств позволят Tele2 еще сильнее укрепить свои позиции на российском телекоммуникационном рынке. Мы создаем для наших клиентов уникальную digital-экосистему, предлагая услуги как от своего имени, так и в партнерстве с ключевыми брендами. В частности, совместно с компанией Apple мы будем также работать над тем, чтобы технология VoLTE стала доступна на устройствах iPhone", – пояснил Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2.

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