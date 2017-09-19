15:17, 19 Сентября 2017
Теплоснабжением девяти районов Карелии вместо Макеева займется экс-пристав из Краснодара
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Гендиректором госкомпании "Карелэнергоресурс", отвечающей за теплоснабжение девяти районов Карелии, назначен бывший главный судебный пристав из Краснодара Валерий Белошапка.
Он выпускник юридического факультета Краснодарского госуниверситета. Работал в прокуратуре Краснодарского края, затем возглавлял краснодарское УФССП. С должности главного пристава уволился в 2014 году.
Почему представитель этой силовой структуры решил заняться коммуналкой и сменить курортный регион на северную Карелию, пока не известно. Но примечательно, что краснодарское УФССП сейчас возглавляет бывший главный судебный пристав Карелии Александр Кумиров, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".
Вот здесь – подробнее.
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