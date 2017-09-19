Теплоснабжением девяти районов Карелии вместо Макеева займется экс-пристав из Краснодара

Гендиректором госкомпании "Карелэнергоресурс", отвечающей за теплоснабжение девяти районов Карелии, назначен бывший главный судебный пристав из Краснодара Валерий Белошапка.

Он выпускник юридического факультета Краснодарского госуниверситета. Работал в прокуратуре Краснодарского края, затем возглавлял краснодарское УФССП. С должности главного пристава уволился в 2014 году.

Почему представитель этой силовой структуры решил заняться коммуналкой и сменить курортный регион на северную Карелию, пока не известно. Но примечательно, что краснодарское УФССП сейчас возглавляет бывший главный судебный пристав Карелии Александр Кумиров, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

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