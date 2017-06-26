ТГК: Подключение горячей воды в дома петрозаводчан началось

Сегодня в дома большинства жителей Петрозаводска вернется горячая вода.

"Подключение началось и идет согласно графику, утвержденному администрацией", - сообщили в пресс-службе компании "ТГК".

Напомним, власти Петрозаводска договорились с теплоснабжающими организациями о сокращении срока отключения горячей воды в ряде районов города.

Об этом сообщила начальник управления городского хозяйства и транспорта Юлия Мизинкова на заседании штаба по подготовке и прохождению отопительного периода.

Горячая вода была отключена 8 июня в большинстве районов Петрозаводска. Предполагалось, что ее подача возобновится только 29 июня.

Однако Юлия Мизинкова сообщила, что в ряде районов горячая вода вернется 26 июня.

''По согласованию с теплоснабжающими организациями мы на три дня срок отключения горячего водоснабжения для жителей ряда микрорайонов сократили'', - сказала Мизинкова.

Речь идет о Центре, Привокзальном районе, Сулажгоре, Древлянке, Радиозаводе, Перевалке, Рыбке, Пятом Поселке, где, согласно откорректированному графику, горячей воды не будет по 25 июня включительно.

''В других микрорайонах - Октябрьский, Первомайский, Зарека, Голиковка и Кукковка - (горячей воды не будет) по 28 июня включительно'', - отметила представитель мэрии.

Мизинкова также сообщила, что в следующем году по многочисленным просьбам горожан планируется сократить срок планового отключения горячей воды до 14 дней.

''Это уже согласовано с прокуратурой Петрозаводска'', - резюмировала Мизинкова.