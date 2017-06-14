Три загородных лагеря мэрии Петрозаводска не прошли проверку Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Карелии не выдало разрешение трём муниципальным стационарным загородным лагерям, которые принадлежат мэрии Петрозаводска.

Как рассказала врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович на совещании в министерстве образования республики, лагеря "Уя", "Айно" и "Дружба" не соответствуют установленным требованиям.

"Основной проблемой в загородных лагерях, которые на сегодняшний день не открылись, является обеспечение водой гарантированного качества, в том числе требования, которые предъявляются по наличию скважин на территории данных учреждений. Есть проблемы в этой части", - сказала Котович.

Кроме этого, есть текущие замечания, которые могли быть устранены до проверки, но этого сделано не было.

Всего в Карелии шесть стационарных загородных лагерей. Четыре из них принадлежат мэрии Петрозаводска – "Старт", "Айно", "Дружба" и "Уя".