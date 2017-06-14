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11:04, 14 Июня 2017

Три загородных лагеря мэрии Петрозаводска не прошли проверку Роспотребнадзора

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Управление Роспотребнадзора по Карелии не выдало разрешение трём муниципальным стационарным загородным лагерям, которые принадлежат мэрии Петрозаводска.

Как рассказала врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович на совещании в министерстве образования республики, лагеря "Уя", "Айно" и "Дружба" не соответствуют установленным требованиям.

"Основной проблемой в загородных лагерях, которые на сегодняшний день не открылись, является обеспечение водой гарантированного качества, в том числе требования, которые предъявляются по наличию скважин на территории данных учреждений. Есть проблемы в этой части", - сказала Котович.

Кроме этого, есть текущие замечания, которые могли быть устранены до проверки, но этого сделано не было.

Всего в Карелии шесть стационарных загородных лагерей. Четыре из них принадлежат мэрии Петрозаводска – "Старт", "Айно", "Дружба" и "Уя".

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