Три загородных лагеря мэрии Петрозаводска не прошли проверку Роспотребнадзора
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Управление Роспотребнадзора по Карелии не выдало разрешение трём муниципальным стационарным загородным лагерям, которые принадлежат мэрии Петрозаводска.
Как рассказала врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович на совещании в министерстве образования республики, лагеря "Уя", "Айно" и "Дружба" не соответствуют установленным требованиям.
"Основной проблемой в загородных лагерях, которые на сегодняшний день не открылись, является обеспечение водой гарантированного качества, в том числе требования, которые предъявляются по наличию скважин на территории данных учреждений. Есть проблемы в этой части", - сказала Котович.
Кроме этого, есть текущие замечания, которые могли быть устранены до проверки, но этого сделано не было.
Всего в Карелии шесть стационарных загородных лагерей. Четыре из них принадлежат мэрии Петрозаводска – "Старт", "Айно", "Дружба" и "Уя".
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