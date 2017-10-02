Трое собутыльников украли коньяк в магазине Кеми

Грабеж был совершен открыто, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Кеми 30 сентября в одном из торговых заведений был совершён грабеж. На сигнал тревоги выехал наряд вневедомственной охраны.

На месте выяснилось, что трое граждан открыто похитили товар на сумму 400 рублей – бутылку коньяка, и убежали.

При отработке территории в ходе оперативно-розыскных мероприятий один из злоумышленников был задержан и передан в полицию, которая в дальнейшем разыскала остальных.