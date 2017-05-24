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16:45, 24 Мая 2017
фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Цуканов: Карелия за короткий срок совершила прорыв в развитии

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Карелия за короткое время совершила серьезный прорыв в социально-экономическом развитии, считает полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

"Мне сложно сказать, как будет новый руководитель Карелии использовать опыт предыдущего главы Александра Худилайнена. Но решения государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия должны быть выполнены, и мы это контролируем. При этом нельзя отрицать, что за короткое время в Карелии был сделан колоссальный прорыв: построены аэропорт, дороги, появились инвесторы, строится перинатальный центр и президентский кадетский корпус", отрицать это было бы глупо. Пройдет время, и люди оценят, кто был лучше", - сказал Цуканов в интервью ТАСС.

По мнению полпреда, должна существовать преемственность власти. "Нельзя ломать то, что было сделано твоим предшественником - это неправильно. Завершить - да, преумножить - да, предложить свое - да", - подчеркнул он.

В феврале президент России Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, который с 2008 года был руководителем Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом Российской Федерации.

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Комментарии

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User
2017-05-24 18:10:52
Карелия совершила прорыв в развитии и продолжила падение.
новый
2017-05-24 18:06:00
Ключевая фраза - "преемственность власти". Остальное можно не читать.
Гарик
2017-05-24 17:37:57
И вашим и нашим. Хотел бы знать больше ,плакал бы . Не сделано и не создано ничего для улучшения жизни .Один пиар, не более.
Гость
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