У "Городского транспорта" Петрозаводска нет денег на аренду троллейбусов

Администрация Петрозаводска подала в суд на ПМУП "Городской транспорт" с требованием оплатить задолженность по аренде троллейбусов.

Согласно материалам дела, между администрацией и предприятием заключен договор аренды пяти троллейбусов с 23 декабря 2013 года по 23 декабря 2018 года, сообщают "Вести Карелии".

На момент заключения договора аренды размер арендной платы составлял 61,9 тыс рублей в месяц, позже эта сумма была уменьшена до 55,7 тыс рублей.

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