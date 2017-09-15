11:51, 15 Сентября 2017
У жителя Карелии за долги отобрали квартиру
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Костомукшанин-должник лишился двухкомнатной квартиры, сообщили в службе судебных приставов Карелии.
В отношении жителя Костомукши в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в пользу кредитного учреждения с задолженностью по ипотечному кредиту в размере 1,3 млн. руб.
Поскольку должником в установленный законом срок задолженность по ипотечному кредиту не погасил, взыскание было обращено на его имущество: 2-комнатную квартиру.
Данная квартира впоследствии была передана на торги. Так как торги были признаны несостоявшимися, залоговое имущество предложено взыскателю, который принял имущество в счет погашения долга.
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