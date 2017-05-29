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23:30, 29 Мая 2017

Ученые определили идеальную частоту секса для счастливой пары

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Канадские ученые развенчали миф о том, что для сохранения счастливых отношений паре необходимо заниматься сексом как можно чаще.

В ходе исследования эксперты выяснили, что в отношениях наблюдается корреляция между удовлетворенностью от секса и от самих отношений с партнером. При этом частота секса не является определяющим фактором в данном случае.

Самое оптимальное — заниматься любовью один раз в неделю. Однако даже более частые связи никак не повлияют на отношения между партнерами, уверены специалисты. Главное, как говорится, чтобы все были довольны, пишет ФАН.

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