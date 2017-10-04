Учёные выяснили, как уведомления на смартфонах влияют на настроение

Самые негативные эмоции у пользователей вызывают нейтральные системные сообщения, например, о доступности Wi-Fi.

Более 30% уведомлений, поступающих на смартфоны, ухудшают настроение пользователей. Подобные выводы были опубликованы в журнале IEEE Access, сообщает "Лайф".

Для проведения опыта учёными университета Ноттингема были отобраны 50 человек, которым в течение пяти недель с помощью специальной программы отправляли уведомления на смартфон. В результате было выяснено, что около трети подобной почты вызывало у людей враждебность, грусть, нервозность, страх и стыд.

Стоит отметить, что самые негативные эмоции у подопытных вызывали нейтральные системные сообщения, например, о наличии обновления для телефона или о доступности Wi-Fi.

"Эти оповещения постоянно отвлекают на себя внимание, нарушая нашу деятельность, — прокомментировал результаты автор исследования Эйман Канджо. — Понятно, что уведомления от близких делают людей счастливыми, но когда поступает много сообщений по работе или "пушей" от системы, это вызывает противоположный эффект".

Исследование в данном направлении планируется продолжить. По мнению учёных, посредством анализа содержания конкретных сообщений в будущем возможно будет предсказывать поведение людей.