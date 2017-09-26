Указы президента исполняются в Карелии не в полном объеме

Полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов заявил о том, что в Карелии не исполняется почти половина из числа всех показателей, поставленных президентом страны перед регионом.

"Мы договорились о том, что правительство, несмотря на значительную ротацию, постарается планку не опустить; указы президента, которые сегодня не в полном объеме исполняются в республике,- подтянуть. 23 только показателя из 40 исполняются в республике", - заявил Николай Цуканов в ходе своего визита в Петрозаводск.

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