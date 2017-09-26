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Новости. Политика
11:47, 26 Сентября 2017

Указы президента исполняются в Карелии не в полном объеме

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Полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов заявил о том, что в Карелии не исполняется почти половина из числа всех показателей, поставленных президентом страны перед регионом.

"Мы договорились о том, что правительство, несмотря на значительную ротацию, постарается планку не опустить; указы президента, которые сегодня не в полном объеме исполняются в республике,- подтянуть. 23 только показателя из 40 исполняются в республике", - заявил Николай Цуканов в ходе своего визита в Петрозаводск.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
michail
2017-09-26 12:27:10
Все нормально. Какой президент, такие и указы, какие указы, такое и исполнение-все логично.
Герман
2017-09-26 12:04:49
Подождите ,подождите ...скоро еЩе повысим ....% не исполненных показателей. Из ничего "чего то " не бывает. С такими кадрами переплюнем всех.
gaudealis
2017-09-26 12:01:36
Какие указы - такое и качество исполнения.
Указ "жить счастливо и в достатке" неисполним по определению в стране, где царят нищета и разруха.
кир
2017-09-26 11:54:06
Раньше директора предприятий имели оружие и некоторые стрелялись за невыполнени государственных планов.
michail
2017-09-26 12:28:00
кир, потому,что их пороть не пробовали.
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