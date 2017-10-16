13:41, 16 Октября 2017
Уличным торговцам в Петрозаводске может грозить конфискация товара
По теме
Загрузка...
Власти карельской столицы планируют ужесточить ответственность за незаконную торговлю на улицах Петрозаводска.
Мэрия карельской столицы планирует увеличить суммы штрафов за незаконную уличную торговлю и добиться конфискации товара, находящегося на прилавках нелегалов.
Подробнее о планах мэрии в борьбе с несанкционированной торговлей читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
09.10.2017, 15:03
12.10.2017, 16:27
09.10.2017, 14:57
10.10.2017, 15:48
Аналитика
Сегодня 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
Сегодня 09:18
13.10.2017 15:35
13.10.2017 14:32
10.10.2017 10:58
Чтиво
Сегодня 11:12
Личное мнение
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (3)
Комментарии