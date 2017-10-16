Уличным торговцам в Петрозаводске может грозить конфискация товара

Власти карельской столицы планируют ужесточить ответственность за незаконную торговлю на улицах Петрозаводска.

Мэрия карельской столицы планирует увеличить суммы штрафов за незаконную уличную торговлю и добиться конфискации товара, находящегося на прилавках нелегалов.

Подробнее о планах мэрии в борьбе с несанкционированной торговлей читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".