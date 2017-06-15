09:42, 15 Июня 2017
Умер Алексей Баталов
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Сегодня утром не стало легендарного советского актера Алексея Баталова.
"Утром 15 июня в 6.00 остановилось сердце народного артиста СССР. Алексей Владимирович умер на 89-м году жизни в одной из московских больниц", - пишет "Комсомольская правда".
В январе Алексей Баталов сломал шейку бедра, а в феврале ему сделали операцию. С тех пор, отмечает газета, он не покидал больничные стены в течение почти пять месяцев.
Накануне, 14 июня, к нему в палату приходил священник, который причастил Баталова.
"Алексей Владимирович умер тихо во сне. Вечером лег спать, а утром не проснулся", - рассказал изданию близкий друг актера Владимир Иванов.
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