Умер Алексей Баталов

Сегодня утром не стало легендарного советского актера Алексея Баталова.

"Утром 15 июня в 6.00 остановилось сердце народного артиста СССР. Алексей Владимирович умер на 89-м году жизни в одной из московских больниц", - пишет "Комсомольская правда".

В январе Алексей Баталов сломал шейку бедра, а в феврале ему сделали операцию. С тех пор, отмечает газета, он не покидал больничные стены в течение почти пять месяцев.

Накануне, 14 июня, к нему в палату приходил священник, который причастил Баталова.

"Алексей Владимирович умер тихо во сне. Вечером лег спать, а утром не проснулся", - рассказал изданию близкий друг актера Владимир Иванов.