Умер экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданскую жену артиста Александра Куцевол.

"Сегодня в 7.05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", — написала она в Instagram.

Ранее Куцевол сообщила, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

Олег Яковлев пел в группе с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.