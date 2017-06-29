09:13, 29 Июня 2017
Умер экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев
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Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданскую жену артиста Александра Куцевол.
"Сегодня в 7.05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", — написала она в Instagram.
Ранее Куцевол сообщила, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.
Олег Яковлев пел в группе с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.
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